Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oran üzerinden her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2027'den itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, kentte her ay suya otomatik olarak zam yapılmasına ve bu zammın 2027 yılında da devam etmesine tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı olarak aykırı teklifte bulunacaklarını kaydeden Türkyılmaz, teklifte aylık otomatik zam uygulamasına derhal son verilmesini istedi.