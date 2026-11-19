KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda sonuçlar, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak.

Bu nedenle adayların yalnızca Aralık ayındaki merkezi yerleştirmeyi değil, KPSS puanlarının geçerlilik süresi içinde yayımlanacak diğer merkezi ve kurumsal personel alımlarını da takip etmesi önem taşıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI