Haberler Yaşam SON DAKİKA: KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI | 2026-2027 KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplarda SON DAKİKA: KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI | 2026-2027 KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplarda SON DAKİKA: 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler için beklenen ödemeler başladı. İlk ödemeler, öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. SABAH









2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci başladı. Öğrenciler, burs ve kredi tutarlarını hesaplarından almaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödeme sürecinin başladığını duyurdu. İlk ödeme kapsamında öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak. Ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek.