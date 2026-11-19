2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci başladı. Öğrenciler, burs ve kredi tutarlarını hesaplarından almaya başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler için ödeme sürecinin başladığını duyurdu. İlk ödeme kapsamında öğrencilerin hesaplarına ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak. Ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
GSB tarafından açıklanan ödeme takvimine göre, ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına aktarılacak.
Ödeme takvimi ise şöyle:
18 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar
19 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar
20 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar
21 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar
22 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar