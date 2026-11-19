Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 19-23 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel kataloğuyla tüketicilere çeşitli kategorilerde indirim fırsatları sunuyor.
Marketlerin 7. kuruluş yılına özel hazırlanan kampanyada temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, süt ve süt ürünlerinden bakliyata kadar birçok ürün raflardaki yerini alıyor. Alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar ise kampanyada hangi ürünlerin indirime girdiğini ve güncel fiyatları merak ediyor. İşte 19-23 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları...
TARIM KREDİ MARKETLERİ AKTÜEL 19-23 KASIM
Dana sucuk 699 TL
Dana pastırma 225 TL
Mandalina KG 24,90TL
Limon 24,90 TL
Toz deterjan 289,90 TL
Çamaşır suyu 135 TL
3 KG çay 775 TL
1 KG çay 235 TL
Anadolu ayçiçek yağı 459,00 TL
Buğday unu 59,90 TL
Tulum peyniri 229 TL
Yoğurt 155 TL