Marketlerin 7. kuruluş yılına özel hazırlanan kampanyada temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, süt ve süt ürünlerinden bakliyata kadar birçok ürün raflardaki yerini alıyor. Alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar ise kampanyada hangi ürünlerin indirime girdiğini ve güncel fiyatları merak ediyor. İşte 19-23 Kasım 2026 Tarım Kredi aktüel kataloğunda öne çıkan ürünler ve fiyatları...