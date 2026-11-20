24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde tatil beklentisi gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler okulların kapalı olup olmayacağını araştırırken, çalışanlar da 24 Kasım'ın resmi tatil kapsamında bulunup bulunmadığını merak ediyor. İşte detaylar…
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okullar tatil olmuyor. Bu yüzden 24 Kasım Salı günü oullarda ders işlenecek.
24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil bu yüzden iş yerleri ve okullarda herhangi bir tatil olmayacak.