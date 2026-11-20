24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde tatil beklentisi gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler okulların kapalı olup olmayacağını araştırırken, çalışanlar da 24 Kasım'ın resmi tatil kapsamında bulunup bulunmadığını merak ediyor. İşte detaylar…

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil bu yüzden iş yerleri ve okullarda herhangi bir tatil olmayacak.