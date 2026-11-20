BİM 20 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yerini aldı. Her hafta indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM, bu cuma da tekstil ve züccaciye kategorisinde birbirinden farklı seçenekleri müşterileriyle buluşturacak.
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti'nden bambu ev düzenleyicilerine, kadın ve erkek giyim ürünlerinden kışlık aksesuarlara kadar birçok ürün satışa çıkacak. Peki, bu hafta BİM'e neler geliyor, hangi ürün kaç liradan satılacak? İşte merak edilen 20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun tam listesi…
BU HAFTA BİM'DE UYGUN FIRSATLAR!
BU HAFTA BİM'DE UYGUN FIRSATLAR!
BU HAFTA BİM'DE UYGUN FIRSATLAR!
BU HAFTA BİM'DE UYGUN FIRSATLAR!