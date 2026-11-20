BİM 20 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yerini aldı. Her hafta indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM, bu cuma da tekstil ve züccaciye kategorisinde birbirinden farklı seçenekleri müşterileriyle buluşturacak.