Koleksiyonun hazırlanma sürecinde birçok belirsizlikle karşılaştığını belirten Elbeyli, "Daha önce böyle bir çalışma yapılmadığı için nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bunlar tablo mu olacak, takı mı olacak, nasıl bir form kazanacak, hiçbir şey belli değildi. Tamamen belirsizlik içerisinde yola çıktık. Yaklaşık 6 yıl süren bir projeydi. Parçaları biriktire biriktire ilerledim. 5 bin parçanın içerisinden 500 parça seçildi. Sonrasında doğanın bize izin verdiği ölçüde koleksiyon şekillendi. Sanki doğa, 'Benim kalıplarım yok ama kurallarım var' diyordu" diye konuştu.

'10 YIL SONRA BU PARÇALARIN NE OLACAĞINI BİLMİYORUM'

Organik atıkların doğal yapısını koruyarak çalıştığını ve bu nedenle eserlerin zaman içerisinde değişime uğrayabileceğini ifade eden Elbeyli, "Aslında bu çalışmayla doğanın kendi döngüsüne bile müdahale etmiş olduk. Çünkü doğada çürüyecek, yok olacak parçaları sırf görünür kılabilmek için altın ve gümüşle kapladık. Ama bu parçaların içlerinde belki de çürüme devam ediyor. Ben 10 sene sonra bu parçanın ne olacağını bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Çünkü daha önce yapılmış ve uzun yıllar boyunca test edilmiş bir çalışma değil" ifadelerini kullandı.

'GUINNESS HAYALİMLE BAŞLAYAN SÜREÇ REKORLA SONUÇLANDI'

Koleksiyonun tescillenme sürecini anlatan Zeynep Elbeyli, şöyle konuştu:

"Bu fikrin heyecanıyla daha önce de bana önerildiği gibi Guinness Rekorları'na başvurmayı düşünüyordum. Tamamen tesadüf olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden arandım. 2019 GastroANTEP Festivali'nin açılış sergisi için ne yapabileceğimi sordular. Ben de elimde bir koleksiyon olduğunu ama Guinness gibi bir hayalimin de bulunduğunu söyledim. Böylece süreç başladı. Sonuçta dünya kadınlar rekoru ve dünyanın en büyük organik atık sergisi olarak tescillendi."