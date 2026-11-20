20 Kasım 2026 Cuma günü cuma namazı için geri sayım başladı. Öğle namazını camide kılmak isteyen vatandaşlar, yaşadıkları şehirde ezanın kaçta okunacağını merak ediyor. Diyanet'in namaz vakitleri takvimiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma namazı saatleri belli oldu. İşte il il ezan saatleri...