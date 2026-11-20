20 Kasım 2026 Cuma günü cuma namazı için geri sayım başladı. Öğle namazını camide kılmak isteyen vatandaşlar, yaşadıkları şehirde ezanın kaçta okunacağını merak ediyor. Diyanet'in namaz vakitleri takvimiyle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma namazı saatleri belli oldu. İşte il il ezan saatleri...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ
20 Kasım 2026 İstanbul'da öğle vakti 12:55'de kılınacak.
İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ
20 Kasım 2026 İzmir'de öğle vakti 13:02'de kılınacak.
ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ
20 Kasım 2026 Ankara'da öğle vakti 12:39'da kılınacak.