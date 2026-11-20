Haberler Yaşam Efsane Cuma başladı mı? | 2026 Black Friday ne zaman başlayacak? Efsane Cuma başladı mı? | 2026 Black Friday ne zaman başlayacak? 2026 Black Friday (Efsane Cuma) indirimleri için geri sayım başladı. Teknolojiden modaya, kozmetikten ev yaşam ürünlerine kadar binlerce kategoride cazip fırsatlar sunacak kasım kampanyalarının tarihleri ve e-ticaret platformlarının indirim takvimi merak konusu oldu. Black Friday 2026 ne zaman? Efsane Cuma ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği 2026 Efsane Cuma (Black Friday) kampanyaları gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı boyunca binlerce üründe uygulanacak indirimlerin başlangıç tarihleri ve online alışveriş sitelerinin kampanya programı araştırılmaya başlandı. Black Friday 2026 Ne Zaman? Efsane Cuma başladı mı? İşte detaylar…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2026? 2026 Black Friday (Efsane Cuma) ve Kasım İndirimleri Takvimi kapsamında yılın en büyük alışveriş maratonu 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Türkiye'deki e-ticaret devleri ve perakende zincirleri ise kampanyalarını yalnızca tek bir günle sınırlı tutmayıp 26 Kasım'dan başlayarak 2 Aralık'a kadar uzanan geniş bir haftaya yayıyor.