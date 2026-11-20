Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği 2026 Efsane Cuma (Black Friday) kampanyaları gündemdeki yerini aldı. Kasım ayı boyunca binlerce üründe uygulanacak indirimlerin başlangıç tarihleri ve online alışveriş sitelerinin kampanya programı araştırılmaya başlandı. Black Friday 2026 Ne Zaman? Efsane Cuma başladı mı? İşte detaylar…
BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2026?
2026 Black Friday (Efsane Cuma) ve Kasım İndirimleri Takvimi kapsamında yılın en büyük alışveriş maratonu 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Türkiye'deki e-ticaret devleri ve perakende zincirleri ise kampanyalarını yalnızca tek bir günle sınırlı tutmayıp 26 Kasım'dan başlayarak 2 Aralık'a kadar uzanan geniş bir haftaya yayıyor.
2026 BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Türkiye'de faaliyet gösteren büyük pazar yerleri ve perakende markaları, alışveriş yoğunluğunu tek bir güne sıkıştırmamak adına kampanya sürelerini genişletiyor. 2026 yılı Kasım ayı indirim maratonunda öne çıkan kritik tarihler şu şekilde:
26 Kasım 2026 Perşembe: Pek çok e-ticaret platformunda erken erişim ve "Efsane Günler" açılışı.
27 Kasım 2026 Cuma (Black Friday): Kampanyaların ve sepette ek indirimlerin zirveye ulaştığı ana gün.
28–29 Kasım 2026 Hafta Sonu: Mağaza ve online platformlarda devam eden hafta sonu fırsatları.
30 Kasım 2026 Pazartesi (Cyber Monday / Siber Pazartesi): Özellikle teknoloji, elektronik ve dijital ürünlerde son büyük indirim günü.
2 Aralık 2026 Çarşamba: Trendyol başta olmak üzere büyük pazar yerlerinin 7 günlük ana kampanya döneminin kapanışı.