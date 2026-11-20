Haberler Yaşam Her katında ayrı bir lezzet saklı! Altın sarısı görüntüsüyle herkesi peşinden sürüklüyor! Her katında ayrı bir lezzet saklı! Altın sarısı görüntüsüyle herkesi peşinden sürüklüyor! Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte fırınların önünde oluşan kuyrukların ardında, yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan özel bir lezzet yatıyor. Altın sarısı görüntüsü ve kendine has hazırlanış yöntemiyle dikkat çeken bu yöresel tat, yalnızca Tokatlıların değil, kenti ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Peki, bu lezzetin sırrı ne? İHA









Tokat'ta fırıncılar, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan asırlık lezzet Tokat yağlısını sabaha yetiştirmek için gece mesaiye başlıyor. Yoğrulup bezelere ayrılan hamur, merdaneyle ince ince açılıyor. Her katına yağ sürülerek katlanan hamurlar tepsilere diziliyor.

Fırında üzeri kızarana kadar pişirilen yağlılar, sabah saatlerinde sıcak olarak satışa sunuluyor. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Tokat yağlısı almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.