İstanbul 'da lodos fırtınası etkisini artırdı, denizde oluşan dev dalgalar Beşiktaş İskelesi'nde kıyıyı dövdü. Şiddetli rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanırken, Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

07:55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş seferi

07:45 Bostancı-Büyükada-Heybeliada seferi

08:35 Heybeliada- Büyükada seferi

09:00 Büyükada- Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy- Kabataş seferi

09:00 Kabataş - Kadıköy- Kınalıada - Burgazada - Heybeliada - Büyükada Seferi

Bostancı-Adalar-Ring Hattı

Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" denildi.