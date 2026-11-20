İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 20 Kasım Cuma günü yaşanabilecek su kesintilerine ilişkin gelişmeleri araştırıyor. İSKİ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle hangi ilçelerde su kesintisi uygulanacağı ve kesintilerin ne kadar süreceği gündemdeki yerini koruyor. Peki, İstanbul'da bugün sular kesilecek mi, hangi mahallelerde su kesintisi yaşanacak ve sular saat kaçta gelecek? İşte 20 Kasım 2026 güncel İSKİ su kesintisi bilgileri...
20 KASIM İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ VAR? İSKİ GÜNCEL KESİNTİ LİSTESİ
İstanbul'da 20 Kasım 2026 Cuma günü su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. İSKİ'nin arıza ve bakım çalışmaları kapsamında Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik, Kartal ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçedeki son durum merak ediliyor. Ancak bugün için kesinti uygulanacağı doğrulanan ilçe ve mahalle listesi ile su verme saatlerine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
20 KASIM İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA SU KESİNTİSİ VAR MI?
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde su kesintisi olup olmadığı araştırılıyor. Fatih, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sarıyer'deki İSKİ duyuruları da takip ediliyor. Ancak 20 Kasım Cuma günü için bu ilçelerde kesinti yapılacağını doğrulayan kesinleşmiş bir listeye ulaşılamadı.
ESENYURT, AVCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Esenyurt, Avcılar ve Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar, 20 Kasım tarihli arıza ve bakım duyurularını yakından takip ediyor. Söz konusu ilçelerde kesintiden etkilenecek mahalleleri ve tahmini su verme saatlerini gösteren doğrulanmış yeni bir program bulunmuyor. Şebekede meydana gelebilecek ani arızalar nedeniyle gün içerisinde geçici kesintiler yaşanabileceğinden İSKİ'nin güncel kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER VE BAŞAKŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI?
Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde 20 Kasım Cuma günü planlı veya arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Ancak bu ilçeler için bugün uygulanacağı kesinleşmiş bir kesinti programı ve mahalle listesi doğrulanmış değil. İSKİ tarafından yeni bir arıza veya bakım duyurusu yayımlanması hâlinde kesintinin kapsamı ve tahmini bitiş saati netleşebilecek.
ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, PENDİK VE KARTAL'DA SU KESİNTİSİ VAR MI?
Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Kartal ilçelerindeki su kesintisi durumu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Maltepe, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Tuzla ve Adalar ilçelerine ilişkin duyurular da takip ediliyor. Ancak 20 Kasım 2026 tarihi için bu ilçelerde kesinti uygulanacağını gösteren doğrulanmış yeni bir listeye ulaşılamadı.
20 KASIM İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İstanbul genelinde 20 Kasım Cuma günü için doğrulanmış bir kesinti programı bulunmadığından ilçelere göre kesinleşmiş su verme saatleri de açıklanmış değil. Olası kesintilerde suyun yeniden verilme zamanı, arızanın büyüklüğüne ve onarım çalışmalarının tamamlanmasına göre değişebiliyor. Şebekeye su verilmesinin ardından bazı bölgelerde basıncın normale dönmesi de zaman alabiliyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçede ve mahallede su kesintisi olup olmadığını İSKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.