ESENYURT, AVCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Esenyurt, Avcılar ve Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar, 20 Kasım tarihli arıza ve bakım duyurularını yakından takip ediyor. Söz konusu ilçelerde kesintiden etkilenecek mahalleleri ve tahmini su verme saatlerini gösteren doğrulanmış yeni bir program bulunmuyor. Şebekede meydana gelebilecek ani arızalar nedeniyle gün içerisinde geçici kesintiler yaşanabileceğinden İSKİ'nin güncel kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

BAĞCILAR, BAHÇELİEVLER VE BAŞAKŞEHİR'DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI?

Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde 20 Kasım Cuma günü planlı veya arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Ancak bu ilçeler için bugün uygulanacağı kesinleşmiş bir kesinti programı ve mahalle listesi doğrulanmış değil. İSKİ tarafından yeni bir arıza veya bakım duyurusu yayımlanması hâlinde kesintinin kapsamı ve tahmini bitiş saati netleşebilecek.

ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR, PENDİK VE KARTAL'DA SU KESİNTİSİ VAR MI?

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Pendik ve Kartal ilçelerindeki su kesintisi durumu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Maltepe, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Tuzla ve Adalar ilçelerine ilişkin duyurular da takip ediliyor. Ancak 20 Kasım 2026 tarihi için bu ilçelerde kesinti uygulanacağını gösteren doğrulanmış yeni bir listeye ulaşılamadı.

20 KASIM İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İstanbul genelinde 20 Kasım Cuma günü için doğrulanmış bir kesinti programı bulunmadığından ilçelere göre kesinleşmiş su verme saatleri de açıklanmış değil. Olası kesintilerde suyun yeniden verilme zamanı, arızanın büyüklüğüne ve onarım çalışmalarının tamamlanmasına göre değişebiliyor. Şebekeye su verilmesinin ardından bazı bölgelerde basıncın normale dönmesi de zaman alabiliyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçede ve mahallede su kesintisi olup olmadığını İSKİ'nin resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.