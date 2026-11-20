AKOM, İstanbul 'da bugün ve yarın etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı ve gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Gece durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli biçimde etkili olacak gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.