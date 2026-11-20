MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI 19 KASIM | MasterChef'te potaya kim gitti? MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 19 Kasım tarihli bölümde rekabet ve eleme heyecanı hız kesmeden devam etti. Şükran ve Tolgahan'ın potada bulunduğu yarışmada, dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme potasına giren yeni yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, gecenin kazananı kim oldu, MasterChef'te eleme adayı kim seçildi? İşte detaylar…