MasterChef Türkiye'de 19 Kasım tarihli bölümde rekabet ve eleme heyecanı hız kesmeden devam etti. Şükran ve Tolgahan'ın potada bulunduğu yarışmada, dokunulmazlık oyununu kazanan isim ve eleme potasına giren yeni yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, gecenin kazananı kim oldu, MasterChef'te eleme adayı kim seçildi? İşte detaylar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı Armağan kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayı Şadi oldu.