Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gündeme taşıdığı olaylar ve dikkat çeken araştırmalarıyla izleyicilerin yakın takibinde. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Müge Anlı bugün saat kaçta, ATV canlı yayın nasıl izlenir sorularına yanıt arıyor.

CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden kesintisiz canlı yayına ulaşabiliyor. Programı televizyon başında takip edemeyen izleyiciler, internet üzerinden de yayını takip edebiliyor.

Evladının canından endişe duyan İbrahim Yaşa, 29 yaşındaki 2 çocuk annesi kızı Yıldız Koca'nın 5 Kasım'da kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Kızının kaybolmasının ardından damadı iddialarda bulunurken, canlı yayında yüzleşme yaşandı. Yasin Koca karısının evden 6 valizle gittiğini söylerken, kafada kalan soru işaretlerine de yanıt verdi. Damadının babasının ifadesine de inanmayan İbrahim Yaşa, kızının öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Müge Anlı ekibi araştırmalarını sürdürürken yayın ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün görevlendirdiği çalışanlar Yasin Koca'nın evinde araştırma yaptı. Ailenin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun desteği belirlemek amacıyla Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Sultangazi Belediyesi'dan gelen ekipler evde kullanılmayan eşyaları temizleyerek, küçük çocuklara yemek bıraktı.

Yasin Koca, 5 Kasım'dan beri haber alınamayan karısının evden 6 valizle evden ayrıldığını öne sürmüştü. Müge Anlı ekibi Yıldız Koca'nın yaşadığı evin oraya giderek komşularıyla konuştu. Komşuların anlattığına göre 2 çocuk annesinin valizlerle gitmesi mümkün değildi. Yıldız Koca'yı kaybolduğu söylenen tarihten 2 gün önce koşarcasına bir şekilde uzaklaşırken gördüğü söylenen komşusu da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız Koca'nın kaçar gibi bir yere gittiğini söyleyen komşusu, "Elinde hiçbir şey yoktu ve arabaya da binmedi" dedi.

Kaybının 15. gününde ortaya çıkan Yıldız Koca,canlı yayına çıktı.