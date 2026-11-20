Tarih boyunca farklı toplumlar tarafından muska, mühür ve takı olarak kullanılan akik taşının kötü enerjiyi uzaklaştırdığına ve kişiyi olumsuzluklardan koruduğuna inanılıyor. Ancak bu koruyucu etkilerin bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtmek gerekiyor.

Doğal taşlar arasında özel bir yere sahip olan akik, geçmişten günümüze koruyucu olduğuna inanılan taşlardan biri olarak biliniyor. Özellikle ortasında göz benzeri halkalar bulunan akik çeşitleri, eski dönemlerden bu yana nazara karşı kullanılan semboller arasında yer alıyor.

AKİK TAŞININ EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİĞİ NE?

Akik taşını diğer doğal taşlardan ayıran en önemli özelliklerinden biri, iç içe geçmiş renkli bantları ve kendine özgü desenleri. Her taşın farklı bir görünüm sunması, onu takı ve süs eşyalarında oldukça ilgi çekici hale getiriyor.

Kırmızı, turuncu, beyaz, gri, kahverengi ve siyah gibi pek çok renkte bulunabilen akik, kuvars ailesinin kalsedon grubunda yer alıyor. Yaklaşık 6,5-7 Mohs sertliğine sahip olması da günlük takı kullanımında tercih edilmesini sağlıyor.