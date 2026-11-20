Niğde 2. Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı boşanma davası dosyasındaki bilgilere göre davacı erkek, evlilik birliği sürerken eşinin cep telefonuna sürekli mesaj bildirimleri gelmesinden şüphelendi. Eşinin telefonunu incelemek isteyen erkek, telefondaki uygulamaların tek tek şifrelendiğini fark etti.
Şifreleri öğrenmek isteyen kocasına karşı kadın, "Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın" şeklinde tepki göstermesi üzerine durum yargıya taşındı. Erkek, eşinin dijital ortamda sadakatsizlik gösterdiğini ve ortak çocukları ihmal ettiğini belirterek boşanma, velayet ve tazminat davası açtı. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek karşı dava açtı.
BİLİRKİŞİ ŞİFRELERİ ÇÖZDÜ: GİZLENEN MESAJLAR VE GÖRSELLER ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme kanalıyla cep telefonu üzerinde yaptırılan teknik bilirkişi incelemesi, şifrelenen uygulamaların arkasındaki gerçeği gün yüzüne çıkardı.
Bilirkişi raporunda telefon içindeki haberleşme ve sosyal medya uygulamalarının özel olarak şifrelendiği, şifreli uygulamalar üzerinden kadının başka bir erkekle cinsel içerikli mesajlaşmalarının yer aldığı, görüntülü görüşmelerde mahrem görsellerin paylaşıldığı teknik olarak belgelendi.
Bunun yanı sıra yapılan yargılamada, kadının evdeki sorumluluklarını aksattığı, buzdolabında çürümüş gıdaların bulunduğu ve çocuklara yönelik ilgisiz tutum sergileyerek evden ayrıldığı da tanık ifadeleriyle dosyaya girdi.
YARGITAY: "ŞİFRELİ GİZLİLİK SADAKATSİZLİKTİR, KADIN TAM KUSURLU"
Davayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, telefon uygulamalarını şifreleyerek eşinden içerik gizleyen ve sadakatsizlik sergileyen kadının boşanmada tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğuna karar verdi.
Kadının davası reddedilirken, erkeğin davası kabul edilerek çocukların velayeti babaya verildi ve erkek lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.
Daire, telefon uygulamalarının şifrelenmesi ve dijital sadakatsizliğe ilişkin verilen kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek hükmü onadı.