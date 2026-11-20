Niğde 2. Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı boşanma davası dosyasındaki bilgilere göre davacı erkek, evlilik birliği sürerken eşinin cep telefonuna sürekli mesaj bildirimleri gelmesinden şüphelendi. Eşinin telefonunu incelemek isteyen erkek, telefondaki uygulamaların tek tek şifrelendiğini fark etti.

Şifreleri öğrenmek isteyen kocasına karşı kadın, "Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın" şeklinde tepki göstermesi üzerine durum yargıya taşındı. Erkek, eşinin dijital ortamda sadakatsizlik gösterdiğini ve ortak çocukları ihmal ettiğini belirterek boşanma, velayet ve tazminat davası açtı. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek karşı dava açtı.

Bilirkişi raporunda telefon içindeki haberleşme ve sosyal medya uygulamalarının özel olarak şifrelendiği, şifreli uygulamalar üzerinden kadının başka bir erkekle cinsel içerikli mesajlaşmalarının yer aldığı, görüntülü görüşmelerde mahrem görsellerin paylaşıldığı teknik olarak belgelendi.

Bunun yanı sıra yapılan yargılamada, kadının evdeki sorumluluklarını aksattığı, buzdolabında çürümüş gıdaların bulunduğu ve çocuklara yönelik ilgisiz tutum sergileyerek evden ayrıldığı da tanık ifadeleriyle dosyaya girdi.