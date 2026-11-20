Kilo vermek isteyenler için günün ilk saatlerinde kazanılan alışkanlıklar büyük önem taşıyor. Sabah uyanınca yapılan basit egzersizler ve doğru beslenme tercihleri, metabolizmanın güne hazırlanmasına ve günlük hareket miktarının artmasına yardımcı olabiliyor. Peki, kilo kontrolünü desteklemek için sabahları hangi alışkanlıklar edinilmeli? İşte detaylar…
SABAH UYANINCA 20-30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPIN
Sabah yürüyüşü, güne hareketli başlamak ve günlük enerji harcamasını artırmak isteyenler için kolay uygulanabilen egzersiz seçeneklerinden biri. Tempolu yürüyüş sırasında kaslar enerji harcarken düzenli tekrarlandığında kilo kontrolüne de katkı sağlıyor. Özellikle hareketsiz bir yaşam sürenler, kısa yürüyüşlerle başlayarak zamanla bu süreyi artırabiliyor.
AÇ KARNINA YÜRÜMEK DAHA FAZLA YAĞ YAKTIRIR MI?
Sabah kahvaltı yapmadan yürüyüşe çıkmak, egzersiz sırasında vücudun yağ kullanım oranını geçici olarak artırabiliyor. Ancak bu durum, gün sonunda daha fazla kilo verileceği anlamına gelmiyor. Kilo kaybında toplam enerji dengesi, beslenme düzeni ve günlük fiziksel aktivite belirleyici oluyor. Aç karnına egzersiz yapmak herkes için uygun olmayabileceğinden kişinin kendini nasıl hissettiğini dikkate alması gerekiyor.
YÜRÜYÜŞÜ DENGELİ BESLENMEYLE DESTEKLEYİN
Sabah yürüyüşünden daha fazla verim almak için ilk dakikalarda yavaş tempoyla başlamak, ardından hızı kademeli olarak artırmak öneriliyor. Konuşmayı tamamen engellemeyen orta tempolu yürüyüş, sürdürülebilir bir egzersiz seçeneği sunuyor. Bunun yanı sıra yürüyüş sonrasında yumurta, yoğurt, tam tahıllı ekmek ve sebze gibi protein ve lif açısından zengin besinlerden oluşan dengeli bir kahvaltı tercih edilebiliyor. Düzenli hareket, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku bir araya geldiğinde kilo kontrolü daha sürdürülebilir hale geliyor.