YÜRÜYÜŞÜ DENGELİ BESLENMEYLE DESTEKLEYİN

Sabah yürüyüşünden daha fazla verim almak için ilk dakikalarda yavaş tempoyla başlamak, ardından hızı kademeli olarak artırmak öneriliyor. Konuşmayı tamamen engellemeyen orta tempolu yürüyüş, sürdürülebilir bir egzersiz seçeneği sunuyor. Bunun yanı sıra yürüyüş sonrasında yumurta, yoğurt, tam tahıllı ekmek ve sebze gibi protein ve lif açısından zengin besinlerden oluşan dengeli bir kahvaltı tercih edilebiliyor. Düzenli hareket, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku bir araya geldiğinde kilo kontrolü daha sürdürülebilir hale geliyor.