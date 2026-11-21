A101 , 26 Kasım 2026 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünlerini duyurdu. Haftanın Aldın Aldın kampanyasında ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, oyuncaklardan temizlik malzemelerine ve temel gıda ürünlerine kadar birçok seçenek uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Nem alma cihazı, buharlı ütü, narenciye sıkacağı ve 18 litrelik ayçiçek yağı haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor. Peki, bu hafta A101 raflarında hangi ürünler olacak, fiyatlar ne kadar? İşte 26 Kasım 2026 A101 aktüel kataloğunun tüm detayları...