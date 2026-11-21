A101, 26 Kasım 2026 Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel ürünlerini duyurdu. Haftanın Aldın Aldın kampanyasında ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, oyuncaklardan temizlik malzemelerine ve temel gıda ürünlerine kadar birçok seçenek uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Nem alma cihazı, buharlı ütü, narenciye sıkacağı ve 18 litrelik ayçiçek yağı haftanın öne çıkan fırsatları arasında yer alıyor. Peki, bu hafta A101 raflarında hangi ürünler olacak, fiyatlar ne kadar? İşte 26 Kasım 2026 A101 aktüel kataloğunun tüm detayları...
A101 AFİŞ 26 KASIM 2026 ÜRÜNLERİ
65 inç 4K UHD LED, Dolby Audio, Smart TV, Atmos Smart TV:38.999 TL
55 inç 4K Ultra QLED TV:20.999 TL
65 inç Whale QLED TV:24.999 TL
Akım Korumalı 2xUSB & 1xType-C 2'li Uzatma Kablosu:399 TL
Bluetooth Kafaüstü Kulaklık:699 TL
9W LED Ampul:57,50 TL
Bluetooth Mouse:349 TL
Şarj Cihazı:449 TL
Oto Klima Temizleme Spreyi 125 ml:119 TL
No-Frost Buzdolabı:29.999 TL
Çamaşır Makinesi:19.999 TL
Bulaşık Makinesi:16.999 TL
Dikiş Makinesi:5.999 TL
Waffle Makinesi:1.099 TL
Narenciye Sıkacağı:599 TL
IPL Tüy Alma Cihazı:1.299 TL
Kahve Makinesi:1.599 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:54.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped:79.990 TL
Figürlü Silikon Spatula:119,50 TL
2'li Kavanoz:239 TL
Metal Sosluk Tava:349 TL
Aynalı Yuvarlak Tepsi:199,50 TL
Patlamış Mısır Kutusu ve Bardak 4'lü:199,50 TL
Karma Ahşap Ürünler:89,50 TL
Oyuncak Esnek Manyetik Çubuk 45'li:849 TL
Squish Pelüş:329 TL