Gayet güzel, beğendim müzeyi. Gaziantep'te çok fazla tarihi yer gezdim. Eskiden kalma çok sayıda eser var. Görmek isteyenlere de öneririm" dedi.





"KIZIM ÖĞRENCİ, BEN DE ÖĞRETMENİM. ARA TATİLİ DEĞERLENDİRMEK İSTEDİK"



Ankara'dan gelen Eda Tepebaşı isimli ziyaretçi ise, "Müzeyi görmesi için kızımı getirdim. Kızım öğrenci, ben de öğretmenim. Ara tatili değerlendirmek istedik" derken yanındaki kızı ise müzeyi çok beğendiğini ve görmek isteyenlere mutlaka tavsiye ettiğini söyledi.