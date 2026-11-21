Tarihi tünellere inerek yürütülen kazı, temizlik ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi alan Ersoy, yer altında önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinden yaklaşık 3 bin ton dolgu malzemesinin çıkarıldığını belirten Ersoy, toplam 420 metrelik tünel hattının temizlendiğini bildirdi. Batı Bahçe'de 6 farklı mekan ve bunlarla bağlantılı 9 tünel tespit edildiğini kaydeden Ersoy, tünellerden en uzununun 180 metre olduğunu söyledi.



ESKİ KATMANLAR BULUNDU

Vezir Bahçe'deki yer altı mezar yapısında kazıların tamamlandığını belirten Ersoy, temizlik sırasında çamurla kaplı tabanın 1,5 metre daha altına inildiğini ve bu bölümün mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olabileceğini ifade etti. Ersoy, tarihi su dağıtımı ve yağmur suyu tahliyesinde kullanıldığı değerlendirilen yer altı ağının, İstanbul'un geçmişteki su yönetimi hakkında da önemli bilgiler sunduğunu vurguladı. Tarihi dokunun korunması için restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Ersoy, 56 metre uzunluğundaki bir mekanda tonozlardaki hasarların giderildiğini, bazı tünellerde paslanmaz çelik tahkimat uygulandığını açıkladı.