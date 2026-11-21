Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bayğaralar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 13 ilde 135 adrese düzenlenen operasyonda 101 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Şüphelilerin iş insanlarından silah zoruyla haraç talep ettikleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledikleri yönünde bulgulara ulaşıldığını aktaran Gürlek, şüphelilerin ayrıca kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlara karıştıklarının değerlendirildiğini kaydetti.Örgütün, yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünün belirlendiğini ifade eden Gürlek, soruşturma kapsamında 12'si çocuk 138 şüphelinin tespit edildiği bilgisini verdi.Gürlek, Adana merkezli 13 ilde 135 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 101 şüphelinin gözaltına alındığını, 23'ü yurt dışında olduğu belirlenen 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.