BİM 22-24 KASIM ÜRÜNLERİ |Bim'de bu hafta neler var? En çok konuşulan ürünler...

BİM'de neler var diye merak edenlere müjde! Kahve tutkunlarını sevindirecek espresso makinesinden kışlık triko takımlara kadar 22-24 Kasım kataloğu yine dopdolu. Peki hangi ürün kaç liradan satılacak?