BİM'de neler var diye merak edenlere müjde! Kahve tutkunlarını sevindirecek espresso makinesinden kışlık triko takımlara kadar 22-24 Kasım kataloğu yine dopdolu. Peki hangi ürün kaç liradan satılacak?
Dijitsu 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (50DQ40000): 18.990 TL (Stok: 5.000)
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV (43S5K): 16.990 TL (Stok: 4.000)
HP Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı: 7.450 TL (Stok: 1.000)
Aukes Metal Masa Lambası: 599 TL
Aukes Şarjlı Led Aplik: 399 TL
Imex 12 İnç Lcd Yazı Tahtası: 229 TL
House Pratik Şarjlı Su Pompası: 299 TL
Prozone Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL (Stok: 8.000)
Polosmart Retro Oyun Konsolu Pgm620: 1.090 TL
Polosmart Şarjlı Gameboy Pgm35: 699 TL
Polosmart Hybrid&Wireless Mouse Pswm23: 249 TL
Polosmart Akıllı Saat Pssw22: 399 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu -30°C 5L: 160 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre -80°C 1L: 80 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu -21°C 5L: 140 TL
Auto Power Radyatör Antifrizi -37°C 3L: 235 TL
Oto Cam Yağmur Kaydırıcı 500 ml: 65 TL
Oto Cam Buğu Önleyici 500 ml: 65 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP3341/50): 15.900 TL (Stok: 7.000)
Arnica El Blender Seti: 1.990 TL
Heifer Chef's Choppstar Doğrayıcı: 1.290 TL
Heifer Cam Kettle: 990 TL (Stok: 8.500)
Heifer Pro Suction X 250 W Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL (Stok: 9.000)
Nordica Masaj Tabancası: 590 TL
Fakir Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky: 2.490 TL
Polosmart Smart Tartı PSC84: 599 TL
Polosmart Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini PSC118: 699 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL
Philips Epilatör (Bre229/00): 1.190 TL (Stok: 6.000)
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Oyun Çadırı: 479 TL
ChildGen Tekli Oyun Hamuru (~125 gr): 39 TL
Oyuncak Puset: 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti (9 Parça): 199 TL
Masalı Blok Seti (129 Parça): 349 TL
Pilsan Mini Kent (34 Parça): 329 TL
MGS Oyuncak Çeşitleri: 199 TL
Pelüş Midilli At (~40 cm): 629 TL
Uçar Oyuncak Süpermarket Arabası Seti (17 Parça): 429 TL
Dedektif Kutu Oyunu: 199 TL
Kelime Girdabı: 199 TL
Piccolo Mondi 360 Derece Dönen Spor Arabalar: 279 TL
Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Mini İş Araçları: 79 TL
Oyuncak Topaç ve Uçan Pervane (2'li): 129 TL
MGS Büyük Teker Araba: 269 TL
Piccolo Mondi Aksesuarlı Sevimli Kediler: 149 TL
Goldoy Bowling Seti: 149 TL
Goldoy Parmak Isıran Dinozor: 99 TL
Decolove Lale Demeti (8'li): 189 TL
LOL / Hot Wheels Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası: 119 TL
Artenino Bilsem Kitapları (1, 2, 3. Sınıf): 119 TL
Şekilli Çıkartmalı Boyama Kitapları: 55 TL
Eolo Şekilli Taşıtlar Serisi Kitaplar: 119 TL
Ebby Çelik Termos (2 L): 959 TL
Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 599 TL
Türkiye Diyanet Vakfı Hikaye Kitapları: 79 TL
Gabby's Dollhouse Parfüm 119 TL
Gabby's Dollhouse Simli Body Mist - 89 TL
Gabby's Dollhouse Deodorant - 65 TL
Gabby's Dollhouse Oje Seti - 329 TL
Gabby's Dollhouse Katlanabilir Aynalı Tarak - 99 TL
Gabby's Dollhouse Çocuk Makyaj Seti - 299 TL
Gabby's Dollhouse 3'lü Dudak Parlatıcı Seti - 259 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Dudak Balmı Seti - 189 TL
Gabby's Dollhouse 2'li Kız Çocuk Atlet - 219 TL
Paw Patrol Islak Mendil 20'li - 25 TL
Paw Patrol Şampuan Duş Jeli 750 ml - 99 TL
Paw Patrol Köpük Sabun 500 ml - 85 TL
Babysch Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti - 189 TL
Balmy Bebek Banyo Eldiveni - 49 TL
Balmy Şekilli Bebek Banyo Süngeri - 89 TL
Fawaris Duş Köpüğü 150 ml - 299 TL
Colgate Dr. Rabbit Çocuk Diş Macunu 50 ml - 69 TL
Sleepy Mutfak Yüzey Temizlik Havlusu 50'li - 79 TL
Emek Ayçiçek Yağı 5 L 425 TL
Emin Dana Macar Salam 150 g - 79 TL
Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 300 g - 339 TL
Polonez Hindi Salam 2x90 g - 49,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L - 119 TL
Yörükoğlu Çilekli Süt 180 ml - 14 TL
Yörükoğlu Kakaolu Süt 180 ml - 14 TL
Yörükoğlu Süt 180 ml - 14 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL
Pınar Labne 3x180 g - 209 TL
Yörsan Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g - 159 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g - 99 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 g - 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g - 439 TL
Yörükoğlu %0,6 Yağlı Yoğurt 5000 g - 239 TL
Dost Ballı Sürülebilir Krema 200 g - 99 TL
Iff's Vişne 350 g - 219 TL
Lay's, Ruffles ve Doritos Cips Çeşitleri 85 TL
Çokobis Bisküvili Sütlü Çikolata 102 g - 55 TL
Snacks Art Bakliyat Cipsi Çeşitleri 40 g - 79 TL
Züber Nohut Cipsi Çeşitleri 75 g - 59 TL
Master Potato Domates Aromalı Patates Cipsi 160 g - 95 TL
Otamon Kurutulmuş Yaban Mersini 120 g - 125 TL
Sao Paulo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g - 399 TL
I-Cool Enerji İçeceği 500 ml - 44,50 TL
Cafe Crown Salep / Sıcak Çikolata 400 g - 149 TL
Doğadan Mango & Lime Bitki Çayı 18'li - 55 TL
Yedigün Portakal Aromalı Gazlı İçecek 4x1 L - 179 TL
Kızılay Maden Suyu 12x200 ml - 99 TL
Dimes %100 Meyve Suyu 27x200 ml - 350 TL
Momordica Hindistan Cevizi Mix Konsantre İçecek 250 ml - 249 TL
Humm Kurabiye Çeşitleri 55 g - 89 TL
Ülker Ece Bütün Fındıklı Çikolata 30 g - 33 TL
Mentos Clean Breath Nane Aromalı Şekersiz Tablet Şeker 105 g - 149 TL
Ülker Saklıköy Kakaolu Kremalı, Çikolatalı Granola Serpmeli Tam Tahıllı Tart 175 g - 69 TL
Ülker Olala Select Sütlü Çikolata Kaplamalı Kremalı Kek 40 g - 25 TL
Ülker Albeni 4x40 g - 63 TL