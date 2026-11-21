"BURADA GELENEKLER, GÖRENEKLER YÜRÜTÜLÜYOR"

Kıraathanenin müdavimlerinden Erçin Özay ise burada sunulan çayın Erzurum'daki kahvehaneler arasında en iyilerinden olduğunu belirterek, soğuk suyla demleme geleneğinin yanı sıra mekânda yaşatılan sosyal dayanışmaya dikkat çekti. Buranın yalnızca bir kahvehane olmadığını ifade eden Özay, "Buranın çayı Erzurum'un kahvelerin içerisinde en iyisi. Sebebini sorarsanız bu çayı soğuk suyla demlerler. Soğuk suyun üstüne çayı koyarlar, öyle demlerler. Bununla da yetmiyor. Sabah erken gelir, abdesti, bunun duası var. 1971 yılından beri bu soğuk suyla çay demleme işlemini burada yaparlar. Sabah gelirler, abdestini alırlar, çay demlemeden önce duasını yaparlar, soğuk suyla demlerler. Aroma olarak Erzurum'un en iyi çayı diyebiliriz. Bu kahvenin bir özelliği; burası bir kıraathane, kütüphane ve kanunlara, yasalara uygun bir biçimde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. Burada sigara içilmez. Belirli emekliler, üniversiteden hocalar, öğrenciler gelir, kahvede, çayını içerler. Şöyle bir gelenek de var; buraya mesela öğrenciler geldiği zaman buranın emeklileri, buranın büyükleri çaktırmadan o öğrencilerin çay paralarını verirler. Onun için burayı bir yani çay ocağı bir şey olarak düşünmeyin, kahve olarak düşünmeyin. Burada gelenekler, görenekler yürütülüyor" ifadelerini kullandı.