Haberler Yaşam ÇİĞDEM BATUR KİMDİR? ÇİĞDEM BATUR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? ÇİĞDEM BATUR KİMDİR? ÇİĞDEM BATUR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? Oyuncu Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii'nde çektiği video ve sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. Çiğdem Batur'un yaşamı, yaşı, memleketi ve oyunculuk kariyeri merak konusu oldu. Peki, Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Sultanahmet Camii'nde çektiği video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya paylaşımıyla gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yaşanan gelişmenin ardından ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar...

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR? Tam adı Ayşe Çiğdem Batur olan oyuncu, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınan Batur, sanat hayatına üniversite yıllarında tiyatroyla başladı.