Sultanahmet Camii'nde çektiği video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Çiğdem Batur, sosyal medya paylaşımıyla gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yaşanan gelişmenin ardından ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar...
ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?
Tam adı Ayşe Çiğdem Batur olan oyuncu, 13 Temmuz 1982 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınan Batur, sanat hayatına üniversite yıllarında tiyatroyla başladı.
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olan Batur, 2000-2004 yılları arasında Grup Mimus Tiyatro Topluluğu'nda oyunculuk yaptı. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimi aldı.
Kariyeri boyunca televizyon dizileri, sinema filmleri ve tiyatro oyunlarında görev alan oyuncu, özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.