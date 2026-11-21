GÖZLER İSTANBUL BARAJLARINDA! İSTANBUL BARAJLARINDA NE KADAR SU VAR? İşte güncel doluluk oranı...

İSKİ 21 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu! Genel doluluk %60,75 ölçülürken Ömerli, Darlık, Terkos ve Pabuçdere'deki son seviyeler tek tek açıklandı. İşte baraj baraj güncel tablo...

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 89.75 ile Darlık Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 7.28 ile Pabuçdere Barajı oldu.