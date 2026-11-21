Son dakika haberleri... İstanbul'un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

İŞÇİ KURTARILDI

Güngören'de bir inşaatın temel çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

NE OLDU?

Merkez Mahallesi Geyik Sokak'taki inşaatta temel çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada işçilerden biri toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altından çıkarıldı.

Bilinci kapalı olduğu belirlenen Sekmen, ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediye ekiplerince inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.