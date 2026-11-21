30 MİLYON LİRAYA SATIŞA ÇIKARILDI

İnternet üzerinden yayımlanan satış ilanında binanın 30 milyon lira bedelle satışa sunulduğu belirtildi. İlan bilgilerine göre 245 metrekare brüt, 210 metrekare net alana sahip yapı, 5 oda ve 1 salon olarak tanımlanırken dört katlı ve müstakil tapulu bina olarak listelendi. Uzun süredir boş olduğu belirtilen yapının mevcut durumuyla yenileme ihtiyacı bulunduğu da ilan bilgilerinde yer aldı. Yıllardır bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken binanın gelecekte nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.

Bazı vatandaşlar ise binanın 30 milyon liralık satış fiyatını yüksek bulduğunu dile getirdi. Binanın önündeki büyük satılık ilanının da dikkatini çektiğini belirten turist, yapının sırf popüler bir noktada bulunması nedeniyle bu bedeli hak edip etmediği konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti.