İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 60 kaymakam adayı alınacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan sınav ilanında başvuru koşulları, KPSS puan şartı, sınav takvimi ve değerlendirme esasları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınava katılacak adayların, ilanda belirtilen öğrenim, yaş ve diğer başvuru koşullarını taşımaları gerekiyor.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kaymakam adaylığı sınavına başvuracak adaylarda belirli lisans programlarından mezun olma veya bazı bölümler için tezli lisansüstü eğitimini tamamlama şartı aranıyor.

Buna göre, yurt içindeki üniversitelerden veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin;

Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi,

Kamu Yönetimi,

İktisat,

İşletme,

Maliye,

Finans,

Ekonometri,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun olanlar sınava başvurabilecek.

Ayrıca bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip diğer bölümlerden mezun olanlar ile hukuk fakültesi mezunları da başvuruda bulunabilecek.

MÜHENDİSLİK VE DİĞER BÖLÜM MEZUNLARI İÇİN ŞARTLAR

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatındaki derslerin en az yüzde 80'ine sahip diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi alan adayların ise belirli alanlarda tezli lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmaları gerekiyor.

Tezli lisansüstü eğitim şartı aranan alanlar şöyle:

Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi,

Kamu Yönetimi,

Hukuk,

Maliye,

İktisat.

Müfredatlarının belirtilen bölümlerle en az yüzde 80 oranında eşdeğer olduğunu ileri süren adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, tezli lisansüstü eğitimini tamamlayan adayların ise noter onaylı diploma suretlerini veya mezuniyetlerini gösteren resmî belgelerini mülakat için evrak teslimi sırasında İçişleri Bakanlığına sunmaları gerekiyor.

KAYMAKAM ADAYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların öğrenim şartının yanı sıra aşağıdaki koşulları da taşımaları gerekiyor:

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesi ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak.

1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Bu kapsamda 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğanlar başvurabilecek.

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında gerçekleştirilen KPSS'den KPSSP32 puan türünde en az 70 puan almış olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Kaymakam adaylığı sınavı için ön başvurular 1-7 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından başvurularını gerçekleştirebilecek.

Ön başvuru ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adayların bu ücreti 1-8 Aralık 2026 tarihleri arasında yatırmaları gerekiyor.

Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları işleme alınmayacak.

YAZILI SINAVA EN FAZLA 1.200 ADAY BAŞVURABİLECEK

Ön başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacak.

60 kişilik kontenjanın en fazla 20 katı kadar aday, yani 1.200 kişi, nihai başvuru yapabilecek.

Sıralamada son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip diğer adaylar da listeye dahil edilecek.

Ön başvuru sonuçları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden duyurulacak.

Nihai başvurular 16-21 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 29 Aralık 2026 olarak belirlendi.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kaymakam adaylığı yazılı sınavı, 31 Ocak 2027 Pazar günü Ankara/Çankaya sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Toplam 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinmeleri gerekiyor.

Kaymakam Adaylığı Sınavında Hangi Konulardan Soru Sorulacak?

Yazılı sınavda adaylara 38 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 82 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (38 soru)

Konu Soru sayısı Türkçe 20 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5 Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı 8 Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 5 Toplam 38

Alan Bilgisi Testi (82 soru)

Konu Soru sayısı Anayasa Hukuku 20 İdare Hukuku 22 Türkiye'nin İdari Yapısı 16 Türkiye'de Mahalli İdareler 13 Ekonomi 11 Toplam 82

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakam adaylığı yazılı sınav ücreti 2.500 TL olarak belirlendi.

Nihai başvuru yapacak adayların sınav ücretini 16-22 Aralık 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin sanal ödeme sistemi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla yatırmaları gerekiyor.

29 Aralık 2026 tarihindeki geç başvuru gününde işlem yapan adaylardan sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

Geç başvuru ücretinin aynı gün saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor. Banka şubelerinden veya ATM'lerden ödeme yapılmayacak.

MÜLAKATA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

Yazılı sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanları hesaplanacak.

Sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarı puanlarına göre sıralanacak.

60 kişilik kadronun dört katı olan 240 aday, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek mülakata katılmaya hak kazanacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata çağrılacak.

Mülakat tarihleri, istenilecek belgeler ve nihai başarı sonuçları İçişleri Bakanlığının resmî internet sitesinden duyurulacak. Yedek liste ilan edilmeyecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar yazılı sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının incelenmesine yönelik başvurular, sonuçların açıklanmasından itibaren 10 gün içerisinde yapılabilecek