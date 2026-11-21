Kanser tedavisine yönelik iki yeni gelişme umutları artırdı. Pankreas kanserine karşı geliştirilen Daraxonrasib adlı hapın erken aşama denemelerinde hastaların yüzde 60'ından fazlasında tümörler küçüldü. Kemoterapiyle birlikte kullanılan Daraxonrasib, ileri evre pankreas kanseri bulunan 61 hastada denendi. Sonuçlara göre hastaların yüzde 90'ında tümörlerin büyümesi dururken, yüzde 60'ından fazlasında küçülme veya kaybolma görüldü. Her 12 hastadan birinde ise tümörler görüntüleme taramalarında tespit edilemez hale geldi. Uzmanlar, sonuçları son on yılların en önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendiriyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, bu gelişmeyi pankreas kanseri hastaları için son on yılların en büyük sıçraması olarak tanımladı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ AŞI

Diğer umut verici gelişme ise Rus bilim insanlarının geliştirdiği Neooncovac aşısından geldi. İlerlemiş cilt kanseri türü melanom hastasına uygulanan kişiselleştirilmiş aşı sonrası dört aylık takipte yeni tümör oluşmadığı, daha önce tespit edilen metastatik lezyonların ise ortadan kaybolduğu açıklandı. Rusya'da şu ana kadar altı hastaya uygulanan aşının, yıl sonuna kadar 20 kişiye ulaştırılması hedefleniyor. Her iki gelişme de kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek potansiyele sahip. Ancak uzmanlar, sonuçların henüz erken aşamada ve sınırlı sayıda hastaya dayandığına dikkat çekiyor.