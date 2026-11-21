MasterChef Türkiye 'de heyecan dolu ödül oyunu mücadelesi 20 Kasım Cuma akşamı ekrana geldi. Yarışmacılar, birbirinden farklı burger tarifleriyle şeflerin beğenisini kazanmak için hünerlerini sergiledi. İlk etabın ardından finale kalan isimler, büyük ödülü kazanmak için mutfakta son kez kozlarını paylaştı. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 20 Kasım MasterChef ödülünün sahibi kim oldu? İşte gecenin kazananı...

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Hünerlerini sergilemek için mücadele eden yarışmacılar; Çıtır soğanlı tavuk burger, mantar soslu burger, soslu klasik burger, steak burger, baharatlı köfte burger, double tavuk burger tariflerini hazırlamak için önlüklerini giydi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk etapta 2'li olarak mücadele etti. Yarışmacılara 1 saat süre verildi, burger ekmeleri, sosları ve ketçapları da ayrı ayrı hazırladılar.