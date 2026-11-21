Haberler Yaşam MEB-AGS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI 2026 | ÖSYM açıkladı: MEB-AGS branş bazında sıralamalarına erişim MEB-AGS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI 2026 | ÖSYM açıkladı: MEB-AGS branş bazında sıralamalarına erişim ÖSYM, 2026 MEB-AGS’ye katılan adayların branş bazındaki sıralamalarını erişime açtı. Adaylar, MEB-AGS-P1 puan türündeki sıralamalarını AİS üzerinden görüntüleyebilirken, sıralamaların Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabul sürecinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı belirtildi. SABAH









Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamında adayların branş bazındaki sıralamalarını erişime açtı. Sınav sonuçlarına göre MEB-AGS-P1 puan türü üzerinden oluşturulan sıralamalar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldı. Adaylar, kendi branşlarındaki sıralamalarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.

MEB-AGS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NASIL ÖĞRENİLECEK? 2026 MEB-AGS'ye katılan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek. Adaylar, MEB-AGS-P1 puan türünde hangi eğitim alanlarındaki adaylar arasındaki sıralamalarını görmek istiyorlarsa bu alanları işaretleyecek. Ardından "Hesapla" butonuna basıldığında, adayların seçtikleri alanlarda MEB-AGS-P1 puan türüne göre kaçıncı sırada oldukları görüntülenecek. Branş Sıralamaları Hazırlık Eğitimine Alınma Sürecini Etkilemeyecek ÖSYM tarafından yayımlanan teknik açıklamada, branş bazında sıralama hizmetinin, adayların MEB-AGS-P1 puan türünde eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân sağlamak amacıyla oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu hizmetin yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığı ve Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınma süreçlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı. Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adaylar, mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumları ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.