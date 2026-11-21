Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları... SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları... Sağlık Bakanlığı’nın gündemdeki 38 bin personel alımında gözler başvuru takvimine çevrildi. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyen kadrolarını kapsaması beklenen alımda başvuru tarihleri, branş dağılımı ve kontenjan detayları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu hastanelerinde görev almak isteyen adaylar, 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihleri ve kadro dağılımına odaklandı. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve destek personeli kadrolarında kaç kişinin istihdam edileceği merak konusu olurken, gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamayla sağlık sektöründe 38 bin kişilik yeni istihdam sürecini duyurdu. Erdoğan, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını açıkladı. Alım kapsamında hangi branşlarda kaç kişilik kontenjan ayrılacağı ve tercih sürecinin nasıl işleyeceği ise merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde alıma ilişkin ayrıntıları açıklaması bekleniyor.