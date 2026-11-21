ŞOK 21-24 Kasım 2026 aktüel kataloğu, hafta sonu alışveriş yapmayı planlayanların gündemine girdi. Bu haftanın indirim listesinde özellikle Tchibo kahve makineleri, Samsung oyuncu monitörü ve Razer kablosuz kulaklıklar öne çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, mutfak ihtiyaçlarından temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok seçenek ŞOK raflarında satışa sunulacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var, hangi fırsatlar tüketicileri bekliyor? İşte 21-24 Kasım ŞOK aktüel kataloğunun öne çıkanları...

ŞOK 21-24 KASIM KATALOĞU!