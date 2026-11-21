Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı, sağanak vurdu! İstanbul'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı, sağanak vurdu! İstanbul'da sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokakların göle döndüğü yağışta çok sayıda iş yerini su basarken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte İstanbul'daki sağanak yağıştan son durum ve yaşanan gelişmeler... HABER MERKEZİ









Son dakika haberleri... İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Büyükçekmece'de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı dükkanları ise su bastı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ÇIKTI İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.