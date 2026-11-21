Son dakika haberleri... İstanbul'da akşam saatlerinde yer yer sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Büyükçekmece'de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı dükkanları ise su bastı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ÇIKTI
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.
SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA DOLU ETKİLİ OLDU
İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü, Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle caddeler suyla doldu.
Silivri'nin Akören Mahallesi ile Çatalca'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu nedeniyle, yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara çekerken, bazıları ise üzerlerini örtülerle kapatarak doluya karşı önlem aldı.
Büyükçekmece'de ise sağanak etkisini gösterdi.
Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi ve çevresi ile İstiklal Caddesi'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu.
Dolu ve sağanağa trafikte yakalanan sürücüler dikkatli ilerledi.