Ş üphesiz dünya üzerindeki tüm toplumlarda dahiler vardır ve dünya döndükçe var olmaya da devam edecek. Ancak bazen insana şans da yardım etmeli diye düşünenlerdenim. Geriye dönüp baktığımızda hayatımızı kolaylaştıran birçok buluşun tesadüfen ortaya çıktığını da inkâr edemeyiz. Bu gün 64 yaşında olan ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin'in kadınların ayakkabılarının ayaklarının altına kırmızı oje sürerek milyar dolarlık bir moda imparatorluğu kurduğunu acaba kaçımız biliyoruz? Louboutin'in, artık bir dünya markası haline gelen ünlü kırmızı tabanlı ayakkabılarının öyküsü eminim sizleri çok şaşırtacak. O halde hemen anlatmaya başlayalım...

AYAKKABILARI ONU BÜYÜLÜYORDU

Moda imparatoru Louboutin'in, okul yılları çok ama çok sıkıntılı geçti. Diğer arkadaşlarından oldukça farklı biriydi. Okuldan nefret ediyor ve her fırsatta okulu kırıyordu. Devamsızlığı hem ailesini hem de öğretmenlerini endişelendiriyordu. Okuldan kaçmalarına son zamanlarda evden kaçmalar da eşlik etmeye başlamıştı. Ailesi ve çevresi onun adam olamayacağını düşünüyordu. Geceleri de evden kaçan Louboutin soluğu ise Paris'in ünlü gece kulüplerinin önünde alıyordu. Ancak onu oraya çeken asla eğlence değildi. Dansçı kadınların ayaklarındaki zarif ayakkabılar onu adeta büyülüyordu. Bu tutkusu takıntı haline gelmişti. Her fırsatta soluğu gece kulüplerinin önünde alıyor ve dansçı kadınların ayakkabılarını bakışlarıyla hafızasına kazıyordu.

TASARIMLARINI ÇİZMEYE BAŞLADI

Eve döndüğünde eline geçirdiği kara kalemle o ayakkabıları alelacele kâğıda çiziyor ve modellerini elinden geldiğince geliştirmeye çalışıyordu. Hiç tasarım eğitimi almamış olmasını ise kendisine sorun etmiyordu. Sonunda kararını verdi Paris'te eski bir ayakkabı atölyesine girerek mesleği ustalarından öğrendi. Aradan yıllar geçti, artık kendine ait bir atölyesinin olması gerektiğini düşündü. Küçük ve son derece mütevazı bir dükkân açtı. Günler geçiyor ama tasarladığı ayakkabılar da kendince hep bir eksik bir şey olduğunu düşünüyordu. Onu dünyanın en ünlü tasarımcılarından birine dönüştürecek şey henüz gerçekleşmemişti.