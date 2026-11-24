24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları en güzel ve anlamlı sözlerle araştırılıyor. Öğretmenine duyduğu sevgi ve minneti en özel kelimelerle ifade etmek isteyenler için kısa, uzun, duygusal ve resimli 24 Kasım mesajları haberimizde…
Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"
"Geleceğin teminatı olan nesilleri yetiştiren tüm fedakar öğretmenlerimizin günü kutlu olsun."
"Eğitimin güneşi, kalbimizin ışığı... Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimle tebrik ederim."
"Hayatın karmaşık denklemlerini çözerken bize yol gösteren, sadece zihnimizi değil, ruhumuzu da besleyen değerli insan... Bugün sizin gününüz. Bize dokunduğunuz her hayat için, verdiğiniz her emek için size sonsuz şükran borçluyuz. 24 Kasım'ın getirdiği mutluluk, tüm yıl sizinle olsun."
"Başöğretmenimizin izinde, bilgiyi sevgiyle harmanlayan kıymetli öğretmenim. Sizin omuzlarınızda yükselen bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle size layık birer öğrenci olma sözünü yineliyorum."
Öğretmenler Günü'nün anlamını pekiştirmek için Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere ithafen söylediği en önemli sözler:
"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir."
"Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır."
"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."
"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."
Siz öğretmenler, bilgiyle donattığınız her çocukla bir orman yaratıyorsunuz. İyilik, bilgelik ve öğrenme dolu bir hayat için size minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"
"Öğretmenler, yolları aydınlatan ışık gibidir. Emin adımlarla ilerlememizi sağlayan sizlere teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"