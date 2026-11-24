İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda görüldükten sonra kayıplara karışan aslanla ilgili arama çalışmaları ve soru işaretleri sürüyor. Aslanın kime ait olduğu, nereden getirildiği ve hangi koşullarda beslendiği henüz netlik kazanmazken, olay yırtıcı hayvanların özel mülklerde beslenmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı. Geçmişte İstanbul'da bir evde yavru aslan ve piton ele geçirilmesi gibi olaylar yaşanırken, yetişkin bir aslanın bu kez ormanlık alanda görülmesi kamu güvenliği açısından endişeleri artırdı. Peki, evde aslan beslemek yasal mı, izinsiz yırtıcı hayvan besleyenlere hangi cezalar uygulanıyor? İşte detaylar…
EVDE ASLAN BESLEMEK YASAL MI?
Türkiye'de aslan, yırtıcı ve tehlikeli yabani hayvanlar arasında yer alıyor. Mevzuat kapsamında bu hayvanların bireysel olarak evde veya özel mülklerde beslenmesine izin verilmiyor. Yaban hayatı uzmanı veteriner Ahmet Emre Kütükçü, aslan gibi yırtıcı hayvanların ancak gerekli koşulları sağlayan hayvanat bahçelerinde barındırılabileceğini belirtti.
Kütükçü, "Aslan gibi yırtıcı bir hayvanın yasal mevzuatlar çerçevesinde bakılabileceği ortam ancak bir hayvanat bahçesi olabilir. Bunun için hayvanat bahçesi statüsü olması şart. Şahıslar özel olarak kendi mülklerinde, özel alanlarında bu tür bir hayvanı barındıramazlar, yasal olarak bakamazlar. Yani yasal olarak bunu sağlayamazsınız, izin alamazsınız" dedi.
ASLAN BESLEMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
ATV'nin haberine göre yırtıcı hayvanların yasal olarak barındırılabilmesi için kurumsal bir altyapının bulunması gerekiyor. Güvenlik standartlarına uygun kafesler, hayvanın hareket edebileceği yeterli alan, veteriner hekim desteği ve eğitimli personel bu koşulların başında geliyor. Hayvanın temin edilmesinden taşınmasına ve barındırılmasına kadar tüm aşamaların resmi belgelerle yürütülmesi gerekiyor.
Kütükçü, bu tür hayvanların bireysel girişimlerle beslenemeyeceğini vurgulayarak, "Şahıs olarak bunu yapamazsınız. Bunlar ancak kurumsal altyapınızda olabilecek bir şey" ifadelerini kullandı.
EVİNDE ASLAN BESLEYENE NE KADAR CEZA VERİLİYOR?
Avukat Mustafa Zafer ise yırtıcı hayvan beslenmesine ilişkin yasağın ihlal edilmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlara dikkat çekti. Zafer, yasağı ihlal edenlere 95 bin 589 lira idari para cezası kesilebildiğini belirtti.
Hayvanın kontrol altına alınmasında ihmal gösterilmesi durumunda ise Türk Ceza Kanunu kapsamında 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezası uygulanabileceğini ifade etti.