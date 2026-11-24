ASLAN BESLEMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

ATV'nin haberine göre yırtıcı hayvanların yasal olarak barındırılabilmesi için kurumsal bir altyapının bulunması gerekiyor. Güvenlik standartlarına uygun kafesler, hayvanın hareket edebileceği yeterli alan, veteriner hekim desteği ve eğitimli personel bu koşulların başında geliyor. Hayvanın temin edilmesinden taşınmasına ve barındırılmasına kadar tüm aşamaların resmi belgelerle yürütülmesi gerekiyor.

Kütükçü, bu tür hayvanların bireysel girişimlerle beslenemeyeceğini vurgulayarak, "Şahıs olarak bunu yapamazsınız. Bunlar ancak kurumsal altyapınızda olabilecek bir şey" ifadelerini kullandı.