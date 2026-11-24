KOKO STAR YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Ev yapımı Koko Star'ın lezzetini ve görünümünü güzelleştirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle Hindistan cevizli harcın kıvamı oldukça önemli. Harç fazla yumuşak olursa içerisine bir miktar daha Hindistan cevizi eklenerek şekil almaya uygun hale getirilebiliyor.

Parçalara şekil verirken harcın iyice sıkıştırılması, tatlının dağılmasını önlüyor. Çikolatanın ise çok yüksek sıcaklıkta eritilmemesi gerekiyor. Yavaşça eritilen çikolata, kaplamanın daha pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.