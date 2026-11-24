Tatlı krizlerine lezzetli ve pratik bir çözüm arayanlar için ev yapımı Koko Star tarifi dikkat çekiyor. Marketlerde satılan Hindistan cevizli çikolatalı atıştırmalıkları aratmayan bu özel lezzet, birkaç temel malzemeyle kısa sürede hazırlanabiliyor. Yumuşacık Hindistan cevizi dolgusu ve üzerini kaplayan nefis çikolatasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan Koko Star, özellikle çikolata tutkunlarının favorisi olmaya aday. Üstelik evde hazırlanması sayesinde hem malzemeleri kontrol etmek hem de istenilen şekli vermek mümkün. Peki, Koko Star yapmak için hangi malzemeler gerekiyor, nasıl hazırlanıyor? İşte detaylı tarifi...
KOKO STAR TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
Evde Koko Star hazırlamak için çok sayıda malzemeye ihtiyaç duyulmuyor. Tarifin iç dolgusu için 2 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilin ve 1 yemek kaşığı tereyağı gerekiyor.
Çikolata kaplaması için ise 200 gram sütlü veya bitter çikolata ile 1 tatlı kaşığı sıvı yağ yeterli oluyor. Dilerseniz sütlü ve bitter çikolatayı bir arada kullanarak daha yoğun bir çikolata lezzeti elde edebilirsiniz.
EVDE KOKO STAR NASIL YAPILIR? İŞTE ADIM ADIM TARİFİ
Koko Star yapımına öncelikle Hindistan cevizli iç harcı hazırlayarak başlanıyor. Geniş bir kabın içerisine Hindistan cevizi, pudra şekeri ve vanilin alınıyor. Ardından süt ve eritilmiş tereyağı eklenerek bütün malzemeler iyice karıştırılıyor.
Hazırlanan karışımdan parçalar alınarak el yardımıyla dikdörtgen veya oval şekiller veriliyor. Şekillendirilen parçalar, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilerek yaklaşık 1 saat buzlukta bekletiliyor. Bu işlem, Hindistan cevizli parçaların sertleşmesini ve çikolataya batırılırken dağılmamasını sağlıyor.
Diğer tarafta çikolata benmari usulü eritiliyor. İçerisine sıvı yağ eklenerek pürüzsüz bir kıvam elde ediliyor. Buzluktan çıkarılan Hindistan cevizli parçalar tek tek eritilmiş çikolataya batırılıyor. Fazla çikolata akıtıldıktan sonra parçalar yeniden yağlı kağıt üzerine yerleştiriliyor.
Son aşamada çikolatanın donması için tatlılar buzdolabında bekletiliyor. İsteğe bağlı olarak üzerlerine çatalla ince çizgiler yapılarak daha şık ve iştah açıcı bir görünüm kazandırılabiliyor.
KOKO STAR YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Ev yapımı Koko Star'ın lezzetini ve görünümünü güzelleştirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle Hindistan cevizli harcın kıvamı oldukça önemli. Harç fazla yumuşak olursa içerisine bir miktar daha Hindistan cevizi eklenerek şekil almaya uygun hale getirilebiliyor.
Parçalara şekil verirken harcın iyice sıkıştırılması, tatlının dağılmasını önlüyor. Çikolatanın ise çok yüksek sıcaklıkta eritilmemesi gerekiyor. Yavaşça eritilen çikolata, kaplamanın daha pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor.
Hazırlanan Koko Star'ların buzdolabında yeterince dinlendirilmesi de önemli püf noktaları arasında yer alıyor. Böylece dış kaplama sertleşirken iç dolgu yumuşaklığını koruyor.
Az malzemeyle hazırlanan, görüntüsüyle iştah kabartan ve çikolata ile Hindistan cevizinin uyumunu bir araya getiren ev yapımı Coco Star, misafir sofralarına ve tatlı saatlerine lezzet katıyor. Afiyet olsun!