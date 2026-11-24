24 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı mı? Son yağışların ardından İstanbul barajlarında genel ortalama yüzde 61,38 seviyesine çıktı. Hangi barajda su yükseldi, hangisi kritik eşikte kaldı? Merak edilen rakamlar haberimizde...
İSKİ'nin son verilerine göre barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %79,63
Darlık Barajı: %91,71
Elmalı Barajı: %68,23
Terkos Barajı: %55,08
Alibey Barajı: %72,02
Büyükçekmece Barajı: %43,41
Sazlıdere Barajı: %45,79
Istrancalar Barajı: %40,13
Kazandere Barajı: %13,3
Pabuçdere Barajı: %7,77