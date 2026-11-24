Haberler Yaşam Kayseri’de mantar kayanın üzerinde Roma mezarı bulundu Kayseri’de mantar kayanın üzerinde Roma mezarı bulundu Kayseri’nin Develi ilçesindeki Gümüşören Barajı kıyısında, rüzgar aşındırmasıyla mantar şeklini alan bir kayanın üzerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tekne mezar bulundu. DHA









Develi ilçesinde yaşayan tarih araştırmacısı Nezir Ötegen, Gümüşören Barajı çevresi ve Zamantı Irmağı hattındaki saha incelemeleri sırasında rüzgarın taşıdığı kum ve çakıl tanelerinin kayaların alt kısımlarını aşındırmasıyla oluşan mantar kayayı fark etti. Kayanın üzerinde kapağı açılmış Roma dönemine ait bir tekne mezar olduğunu gören Ötegen, durumu yetkililere bildirerek yapının tescillenmesi ve akademik olarak incelenmesi için talepte bulundu.

Keşif yaptığı bölge hakkında bilgi veren Nezir Ötegen, "Bölgemizdeki tarihi mirası araştırırken Zamantı Irmağı'nın kenarında, Hüseyinli ve Yenice mahalleleri civarındayız. Burası yaklaşık 1297 rakımda yer alıyor ve daha önce Hitit ile Roma dönemlerinde önemli bir yerleşim birimiymiş. Yakınında; Fraktin Kaya Anıtı, tarihi yerleşim birimleri, Çinçin Mağaraları ve Direkli Mağara bulunuyor. Romalılar döneminde ırmak kenarına ve herkesin görebileceği yüksek yerlere mezar yapmak bir gelenekmiş. Karşı tarafta da vadi kenarına yapılmış Çukuryurt Kaya Mezarları var. Çok eski çağlarda oluşan bu mantar kaya da yerleşim birimlerinin ortasında ve herkesin görebileceği bir yerde olduğu için üzerine bir mezar yapmışlar" dedi.