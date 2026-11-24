Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar, ilgili kurs programının niteliğine göre belge almaya hak kazanabiliyor. Bazı kamu personeli alımlarında MEB onaylı sertifikaların yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınan mesleki yeterlilik belgeleri de kabul edilebiliyor.

Halk Eğitimi Merkezlerinde farklı meslek alanlarına yönelik eğitim programları düzenlenebiliyor. Adaylar, bulundukları il veya ilçedeki Halk Eğitimi Merkezlerine başvurarak açılan kurslar ve kayıt şartları hakkında bilgi alabiliyor.

KPSS PUANI DÜŞÜK OLANLAR SERTİFİKAYLA KAMUYA ATANABİLİR Mİ?

KPSS puanı düşük olan adaylar, ilgili personel alım ilanında belirlenen asgari puan ve diğer başvuru şartlarını taşımaları hâlinde mesleki sertifika şartı bulunan pozisyonlara başvurabiliyor.

Özellikle belirli mesleki yeterliliklerin arandığı kamu personeli alımlarında, gerekli belgelere sahip olmak adaylara farklı pozisyonlar için başvuru imkânı sağlayabiliyor.

Ancak sertifika sahibi olmak tek başına atama hakkı sağlamıyor. Atamalar, ilgili personel alım ilanında belirlenen KPSS puanı, kontenjan, sıralama ve diğer değerlendirme şartlarına göre gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle kamuda memur veya sözleşmeli personel olarak görev yapmak isteyen adayların, kamu kurumlarının personel alım ilanlarında yer alan mesleki belge şartlarını incelemeleri ve başvurabilecekleri pozisyonlara uygun eğitimleri takip etmeleri önem taşıyor.