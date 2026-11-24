Müge Anlı ile Tatlı Sert, 24 Kasım 2026 Salı günü yine gündemdeki olaylar ve çarpıcı dosyalarla ATV ekranlarında yerini alıyor. Programın yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Müge Anlı'nın yayın başlangıç saatini ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Müge Anlı bugün saat kaçta ekrana gelecek? ATV canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? İşte yayına dair tüm detaylar…