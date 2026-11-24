Müge Anlı ile Tatlı Sert, 24 Kasım 2026 Salı günü yine gündemdeki olaylar ve çarpıcı dosyalarla ATV ekranlarında yerini alıyor. Programın yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Müge Anlı'nın yayın başlangıç saatini ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Müge Anlı bugün saat kaçta ekrana gelecek? ATV canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? İşte yayına dair tüm detaylar…
atv FREKANS BİLGİLERİ
2026 atv frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in hafta için her gün saat 10.00'da başlıyor.
MÜGE ANLI CANLI NASIL İZLENİR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert'i canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi canlı yayın ekranını kullanabilir.