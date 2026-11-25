Yılın en renkli ve en lezzetli dönemlerinden biri kapıya dayandı! Yeni yıl heyecanı yavaş yavaş kendini hissettirirken, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri de yeniden gündeme geldi. Özellikle mis gibi tarçın ve zencefil kokusuyla evi saran, yıldızdan çam ağacına kadar farklı şekillerde hazırlanan yılbaşı kurabiyeleri, çocuklardan gençlere kadar herkesin ilgisini çekiyor. Hem yapımı kolay hem de süslemesi oldukça keyifli olan bu lezzeti evde hazırlamak isteyenler tarif araştırmaya başladı. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte yeni yıl ruhunu mutfağınıza taşıyacak nefis yılbaşı kurabiyesi tarifi...
YILBAŞI KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı vanilya
1 çay kaşığı kabartma tozu
2,5-3 su bardağı un
YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekeri bir kaba alınarak krema kıvamına gelene kadar karıştırılır. Ardından yumurta ve bal ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir.
Tarçın, zencefil, vanilya ve kabartma tozu da karışıma eklendikten sonra un azar azar ilave edilir. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilince üzeri kapatılarak buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirilir.
Dinlenen hamur, iki yağlı kâğıt arasında yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açılır. Yıldız, çam ağacı, kalp ve zencefilli adam gibi yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirilir.
Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine dizilen kurabiyeler, önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirilir. Kenarları hafif renk almaya başladığında fırından çıkarılır ve soğumaya bırakılır.
YILBAŞI KURABİYELERİ NASIL SÜSLENİR?
Yılbaşı kurabiyelerinin en keyifli aşaması ise süsleme işlemi oluyor. Bunun için 1 yumurta akı, 1,5 su bardağı pudra şekeri ve birkaç damla limon suyu karıştırılarak koyu kıvamlı bir süsleme kreması hazırlanır.
Hazırlanan krema sıkma torbasına alınarak tamamen soğuyan kurabiyelerin üzerine uygulanır. Çam ağaçları yeşil, yıldızlar beyaz, zencefilli adamlar ise kırmızı ve beyaz detaylarla süslenebilir.
Kurabiyelerin şekillerini koruması için hamurun çok fazla unla sertleştirilmemesi, kesilen şekillerin ise fırına verilmeden önce 10 dakika buzdolabında bekletilmesi öneriliyor.