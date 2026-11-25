Dinlenen hamur, iki yağlı kâğıt arasında yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açılır. Yıldız, çam ağacı, kalp ve zencefilli adam gibi yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirilir.

YILBAŞI KURABİYELERİ NASIL SÜSLENİR?

Yılbaşı kurabiyelerinin en keyifli aşaması ise süsleme işlemi oluyor. Bunun için 1 yumurta akı, 1,5 su bardağı pudra şekeri ve birkaç damla limon suyu karıştırılarak koyu kıvamlı bir süsleme kreması hazırlanır.

Hazırlanan krema sıkma torbasına alınarak tamamen soğuyan kurabiyelerin üzerine uygulanır. Çam ağaçları yeşil, yıldızlar beyaz, zencefilli adamlar ise kırmızı ve beyaz detaylarla süslenebilir.

Kurabiyelerin şekillerini koruması için hamurun çok fazla unla sertleştirilmemesi, kesilen şekillerin ise fırına verilmeden önce 10 dakika buzdolabında bekletilmesi öneriliyor.