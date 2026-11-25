"Bu hafta ve önümüzdeki haftanın biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir. İstanbul için Aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo var. Ocak ayında bir ya da iki tane sert hava girişi sırasında kar yağışı zeminde tutabilir."

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