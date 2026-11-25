Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar etkisini artırırken gözler kış mevsiminin nasıl geçeceğine çevrildi. Özellikle İstanbul'da kar yağışının hangi tarihte etkili olacağı merak edilirken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten megakent için dikkat çeken açıklamalar geldi. Tek, İstanbul'da kar beklenen döneme ilişkin öngörülerini paylaşırken önümüzdeki kış mevsiminin hava koşullarına dair değerlendirmelerde de bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen tahminler...
KIŞ MEVSİMİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIK BEKLENİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul için yakın zamanda kar yağışı öngörülmediğini belirterek bu kışın geçen seneye benzer hava koşullarında yaşanabileceğini ifade etti. Kış boyunca çok sert soğukların etkili olmayacağını aktaran Tek, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini ve bu durumun kar yağışı olasılığını düşürdüğünü kaydetti.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BEKLENİYOR?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da yakın zamanda kar yağışı öngörülmediğini belirtti. Geçtiğimiz kış mevsiminin megakentte ağır geçmediğini hatırlatan Tek, bu yıl da benzer hava koşullarının yaşanabileceğini ifade etti. Ancak dönem dönem etkili olabilecek soğuk hava dalgalarının İstanbul'da kar yağışına neden olabileceğini söyledi.
"Bu hafta ve önümüzdeki haftanın biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir. İstanbul için Aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo var. Ocak ayında bir ya da iki tane sert hava girişi sırasında kar yağışı zeminde tutabilir."