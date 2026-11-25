HTS KAYITLARI VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TALEBİ

Saldırgan İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimaline de yer verilen dilekçede, bu yöndeki şüphenin aydınlatılması için ileri toksikolojik analizlerin yapılmasının gerekli olduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini isteyen Bakanlık, incelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin kullanılmasını talep etti.



Dilekçede, ayrıca yapılan otopsi işleminin yenilenmesi, saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, olay gününe ilişkin okulun güvenlik kamerası ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin taraflarına teslim edilmesi istendi.

İDDİANAMEDEN

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istenmişti. Hakkında dava açılan Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına başlanmış, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.