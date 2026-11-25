Çörek otunun vücuda pek çok yararı bulunuyor. Zayıflatıcı yararından mide bulantısına, diş ağrısını geçirmesinden kolesterolü düşürücü etkisine yararı olan Çörek otu kara habbe ismi ile da bilinir, halk arasında her sıkıntıya şifa olarak kabul edilmektedir. Çörek otu mide bulantısına yararı bulunmaktadır. İkinci olarak romatizmaya ve eklem ağrılarına da iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra ise yaraları iyileştirir ve kabızlığı giderici etkisi de bulunmaktadır.
KALBİ KORUR
Çörek otu kolesterol ve tansiyonun yükselmesini engelleyici etkisiyle damarlardaki kan akışını hızlandırır ve kalbi korur. Yapılan bilimsel çalışmalar çörek otunun yapısındaki uçucu yağda bulunan temel bileşenlerin kötü huylu LDL kolesterolü ve toplam kolesterolü düşürücü, iyi kolesterol olan HDL'yi artırıcı etkisini desteklemektedir. Bunu safrayla kolesterol atımını artırarak veya kolesterolün üretimini baskılayarak sağladığı düşünülmektedir. 12 hafta süren bir çalışmada günde 2 gram çörek otu tüketiminin hem toplam kolesterolü hem de LDL kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.
TAPTAZE BİR CİLT
Çörek otu protein ve su içeriği ile cildin kurumasını önleyerek gün boyunca nemli kalmasını sağlar. Bu sayede cilt parlak ve canlı bir görünüme kavuşur. Cildin yapısında bulunan protein yapının daha aktif çalışmasını sağlayarak akne ve sivilce oluşumunu önler, ciltte oluşan yaraların, sedef, dermatit gibi deri hastalıklarının hızla iyileşmesini sağlar.
KARACİĞER DOSTU
Toksinler, ilaçlar, kimyasallar gibi vücuda dışarıdan alınan yabancı maddelerin uzaklaştırıldığı organ karaciğerdir. Çörek otu aktif bileşenleriyle karaciğerde hasar oluşturan maddelerin girmesini önler ve buradaki toksik madde oluşumunu engeller.
ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?
Uzmanlar, çörek otunun öğütülmüş durumda alınmasını öneri olarak vermektedir. Bunun sebebi öğütülme işlemi sırasında içerisinde çörek otunun içerisinde bulunan yararlı yağlar uçar. Bu sebeple de çörek otunu tohum durumunda almak daha doğrudur.
Çörek otu, poğaçada, börekte, kurabiye ve salatada kısacası pek çok yerde kullanılabilir. Bunun yanı sıra çörek otunu düzenli bir biçimde tüketmek amacıyla kahvaltıdan ve yemekten yaklaşık bir ile bir buçuk saat önce, bir tatlı kaşığı çörek otu çiğneyebilirsiniz.
Çörek otu tüketimi bilinçli bir biçimde yapılmalıdır. Aşırı olarak yapılan tüketimi insan sağlığına zarar vereceği için kontrollü biçimde tüketmek gerekir. İlk kez çörek otu tüketecek olan kişiler günde 3 defa bir çay kaşığı kadar tüketim yapabilirler.