Uzmanlar, çörek otunun öğütülmüş durumda alınmasını öneri olarak vermektedir. Bunun sebebi öğütülme işlemi sırasında içerisinde çörek otunun içerisinde bulunan yararlı yağlar uçar. Bu sebeple de çörek otunu tohum durumunda almak daha doğrudur.

Çörek otu, poğaçada, börekte, kurabiye ve salatada kısacası pek çok yerde kullanılabilir. Bunun yanı sıra çörek otunu düzenli bir biçimde tüketmek amacıyla kahvaltıdan ve yemekten yaklaşık bir ile bir buçuk saat önce, bir tatlı kaşığı çörek otu çiğneyebilirsiniz.

Çörek otu tüketimi bilinçli bir biçimde yapılmalıdır. Aşırı olarak yapılan tüketimi insan sağlığına zarar vereceği için kontrollü biçimde tüketmek gerekir. İlk kez çörek otu tüketecek olan kişiler günde 3 defa bir çay kaşığı kadar tüketim yapabilirler.