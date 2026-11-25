KPSS MERKEZİ ATAMA 2026 | KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? KPSS merkezi atama tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

Kamuya atanma hayali kuran binlerce KPSS adayı için Aralık ayı merkezi yerleştirme sürecinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercihlerde lisans, ön lisans ve lise mezunlarına ayrılacak kadrolar ve kontenjanlar merak konusu olurken, tercihlerin başlayacağı tarih de gündemdeki yerini koruyor. KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun tercih dönemi öncesinde erişime açılması bekleniyor. Memur adayları, başvurabilecekleri pozisyonları ve her kadro için belirlenen özel şartları bu belge üzerinden inceleyebilecek.

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMADA KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

Merkezi yerleştirmede lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları kendi eğitim düzeylerine ayrılan kadrolar için tercih yapabilecek. Adayların geçerli KPSS puanına sahip olması ve başvurmak istedikleri pozisyonun mezuniyet ile diğer nitelik şartlarını karşılaması gerekiyor.

Eğitim düzeylerine göre kullanılan KPSS puan türleri şöyle:

Lisans mezunları: KPSS P3

Ön lisans mezunları: KPSS P93

Ortaöğretim (lise) mezunları: KPSS P94