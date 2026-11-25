Kamuya atanma hayali kuran binlerce KPSS adayı için Aralık ayı merkezi yerleştirme sürecinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek tercihlerde lisans, ön lisans ve lise mezunlarına ayrılacak kadrolar ve kontenjanlar merak konusu olurken, tercihlerin başlayacağı tarih de gündemdeki yerini koruyor. KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, tercih işlemlerini 24 Aralık Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek.
Tercih süresinin sona ermesinin ardından yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS 2026/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun tercih dönemi öncesinde erişime açılması bekleniyor. Memur adayları, başvurabilecekleri pozisyonları ve her kadro için belirlenen özel şartları bu belge üzerinden inceleyebilecek.
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMADA KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
Merkezi yerleştirmede lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları kendi eğitim düzeylerine ayrılan kadrolar için tercih yapabilecek. Adayların geçerli KPSS puanına sahip olması ve başvurmak istedikleri pozisyonun mezuniyet ile diğer nitelik şartlarını karşılaması gerekiyor.
Eğitim düzeylerine göre kullanılan KPSS puan türleri şöyle:
Lisans mezunları: KPSS P3
Ön lisans mezunları: KPSS P93
Ortaöğretim (lise) mezunları: KPSS P94
KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS merkezi atama tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih dönemi başladığında T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.
Tercih sayısı, işlem saatleri ve varsa ödeme koşullarına ilişkin kesin bilgiler 2026/2 kılavuzunda açıklanacak.
KPSS MERKEZİ ATAMADA NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?
Kadro tablolarında yer alan nitelik kodları, ilgili pozisyona başvuracak adaylarda aranan mezuniyet ve diğer koşulları gösteriyor.
Önceki merkezi yerleştirmelerde kullanılan genel mezuniyet kodlarından bazıları şöyle:
2001: Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
3001: Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
4001: Herhangi bir lisans programından mezun olmak.