MasterChef Türkiye'de 24 Kasım 2026 Salı günü oynanan ödül oyunu, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Haftanın ödülünü kazanmak için tezgâh başına geçen yarışmacılar, en başarılı tabağı hazırlamak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Şeflerin puanlamasıyla gecenin kazananı belli olurken büyük ödülün sahibi de açıklandı. İşte MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim ve gecenin öne çıkan anları...
MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI?
Şeflerin yarışmacılara uzattığı mektuplarla başlayan duygu seli, stüdyo kapısının açılmasıyla zirveye ulaştı. Yarışmacılar, hayatlarına dokunan ve bugünlere gelmelerinde büyük emeği bulunan öğretmenlerinden gelen özel notları okurken duygusal anlar yaşadı. Şeflerin yaptığı anonsun ardından kapıya dönen yarışmacılar, karşılarında değerli öğretmenlerini görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Stüdyoda duygu dolu kucaklaşmalar yaşanırken, öğretmenlerin yarışmacılar hakkındaki sözleri ekran başındakileri de derinden etkiledi.
OYUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacılar en güzel böreği yapmak için öğretmenleri ile birlikte mücadele etti. Ödül oyununu kazan isim Armağan oldu.
MASTERCHEF'TE YENİ HAFTANIN TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
23 Kasım'da oynanan ve et döner ile Bursa İskenderi konseptiyle gerçekleşen kaptanlık oyununu kazanarak Mavi Takım kaptanlığını alan Muhammed, Kırmızı Takım kaptanlığına Eyyüp Can'ı seçmişti. Son 11 yarışmacının kaldığı haftada takımlar şu isimlerden oluşuyor:
Mavi Takım Kadrosu: Muhammed (Takım Kaptanı) Burçin, Tolğa, Nilay, Şadi, Ayşe
Kırmızı Takım Kadrosu: Eyyüp Can (Takım Kaptanı) Bahar, Armağan, Enes, Tolgahan