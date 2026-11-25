Haberler Yaşam MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 24 KASIM | MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 24 Kasım bölümü... MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 24 KASIM | MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 24 Kasım bölümü... MasterChef Türkiye’de 24 Kasım Salı akşamı yayınlanan ödül oyununda kazanan isim Armağan oldu. Öğretmenler Günü’ne özel düzenlenen iki aşamalı mücadelede rakiplerini geride bırakan Armağan, 100 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki, ödül oyununun finalinde neler yaşandı, Armağan hangi tabağı hazırlayarak birinciliğe ulaştı? İşte gecenin kazananı ve MasterChef’te yaşanan tüm detaylar... HABER MERKEZİ









MasterChef Türkiye'de 24 Kasım 2026 Salı günü oynanan ödül oyunu, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Haftanın ödülünü kazanmak için tezgâh başına geçen yarışmacılar, en başarılı tabağı hazırlamak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Şeflerin puanlamasıyla gecenin kazananı belli olurken büyük ödülün sahibi de açıklandı. İşte MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim ve gecenin öne çıkan anları...

MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI? Şeflerin yarışmacılara uzattığı mektuplarla başlayan duygu seli, stüdyo kapısının açılmasıyla zirveye ulaştı. Yarışmacılar, hayatlarına dokunan ve bugünlere gelmelerinde büyük emeği bulunan öğretmenlerinden gelen özel notları okurken duygusal anlar yaşadı. Şeflerin yaptığı anonsun ardından kapıya dönen yarışmacılar, karşılarında değerli öğretmenlerini görünce büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Stüdyoda duygu dolu kucaklaşmalar yaşanırken, öğretmenlerin yarışmacılar hakkındaki sözleri ekran başındakileri de derinden etkiledi.