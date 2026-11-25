İstanbul 'da kiralık konut ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla hayata geçirilen TOKİ sosyal kiralık konut projesinde gözler kura çekilişine çevrildi. İlk etapta 1.071 konutun hak sahiplerine tahsis edilmesi planlanırken, başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar kura tarihine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, hak sahipleri hangi tarihte belli olacak? İşte detaylar…

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin daha önce yayımladığı takvimde çekilişlerin ekim ayında gerçekleştirilmesi ve ilk konutların teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak yeni bir kura tarihi duyurulmuş değil.

Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar arasından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura programının TOKİ tarafından ilan edilmesinin ardından çekiliş yeri, saati ve sonuçların açıklanacağı sürece ilişkin ayrıntıların da duyurulması bekleniyor.